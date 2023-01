Your browser does not support the video tag.

x x SARONNO – Il tempo grigio e la pioggerellina che è caduta sulla città degli amaretti non hanno scoraggiato il pubblico che nel pomeriggio di domenica 15 gennaio si è distribuito lungo tutto il percorso per godersi il ricco, colorato e vivace corteo della rievocazione storica. QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO Ottocento figurati hanno raccontato la storia della chiesetta dedicata al santo abato, della città e della Lombardia dal Trecento all’Ottocento. Migliaia le foto e i video scattati dai presenti per immortalare gli abiti, i carri e gli 8 gruppo folkloristici che hanno animato il corteo. Grande l’impegno degli organizzatori che hanno fatto funzionare tutto nel migliori dei modi con il sostegno di polizia locale e associazione nazionale carabinieri e alpini per la gestione della viabilità. Applauditissimi anche gli sbandieratori, i gruppi musicali e la banda di Saronno vestita a tema. Al termine del pomeriggio i tradizionali spari hanno chiuso la rievocazione prima della benedizione del prevosto monsignor Claudio Galimberti seguita da un saluto del sindaco Augusto Airoldi. Presenti diverse autorità cittadine dagli assessori Francesca Pozzoli, Franco Casali, Gabriele Musarò ma anche i consiglieri comunali Mattia Cattaneo che ha partecipato al corteo e Gianpietro Guaglianone che si è occupato del servizio d’ordine. Lungo il percorso anche i candidati alle regionali Ilaria Pagani e Samuele Astuti. Presente anche Luciano Silighini con la famiglia. “Finalmente sono ritornati i fasti della celebrazione di Sant’Antonio – ha detto il primo cittadino – è bello ricordare i tempi dei nostri avi in modo così particolare , ringrazio tutti gli organizzatori, é un momento molto importante per la città tutta”. QUI LA CONTESTAZIONE DEGLI AMBIENTALISTI È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

