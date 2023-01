x x

SARONNO – Per la sezione saronnese della Lega è a rischio l’Istituzione Zerbi, l’ente che gestisce 5 scuole comunali fra asili e materne e che ha nei giorni scorsi proclamato l’agitazione sindacale aprendo un contezioso con il Comune. La Zerbi si occupa della gestione delle scuole dell’infanzia Cavour, Don Marzorati e Monte Santo; e degli asili nido Candia e Gianetti.

Ecco il comunicato della segretaria del Carroccio.

Le scarse doti amministrative e gestionali della Amministrazione Airoldi – Gilli – Calderazzo vengono nuovamente attestate dai comunicati delle sigle sindacali che minacciano vertenze e agitazioni presso le scuole dell’infanzia gestite dall’Istituzione Zerbi. Il sindaco e gli assessori competenti stanno riuscendo a rovinare anche le eccellenze saronnesi rimaste con rischi enormi per gli utenti e le loro famiglie. Parliamo di più di 500 bambini che ogni giorno usufruiscono dei servizi de l’istituzione.

Il fatto è semplice. A luglio 2022 la giunta aveva promesso assunzioni a tempo indeterminato salvo poi smentirsi in autunno adottando delle delibere che non rendono più possibile mantenere quanto annunciato solo pochi mesi prima. Un pasticcio tutto interno al Pd che è riuscito a mettersi contro anche i sindacati, al quale sembra difficile trovare una soluzione nel breve e che sicuramente avrà ripercussioni anche sulle future amministrazioni. La Lega torna a proporre una soluzione molto pragmatica: dimissioni subito, prima che fantomatici esperti facciano ulteriori danni. Nel mentre ci appelliamo al senso di responsabilità di tutto il personale dell’istituzione affinché antepongano il bene dei bambini alle incompetenze della Amministrazione comunale.

Segreteria Politica – Lega Lombarda Saronno

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la sede della Istituzione Zerbi in via Roma)

19012023