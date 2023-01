x x

SARONNO – Incidente stradale stamane alle 10.35 in via Frua a Saronno: si sono scontrate due automobili nelle vicinanze con l’intersezione all’altezza di via Siviero. Sul posto oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo, il cui equipaggio ha prestato le cure del caso all’unica persona rimasta contusa, una donna di 39 anni, per la quale comunque non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Alle 7 di stamane nel tratto fra Legnano ed Origgio dove c’è il bivio fra l’A8 e l’A9 dell’autostrada, in direzione Milano, un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante: è rimasto ferito un uomo di 50 anni trasportato all’ospedale di Castellanza, comunque non in gravi condizioni.

A seguire nel pomeriggio altro incidente con un mezzo pesante all’altezza del bivio fra A8 ed A9 ad Origgio.

(foto archivio)

19012023