CERIANO LAGHETTO – “L’altro giorno nella storica giornata in cui i carabinieri hanno arrestato il boss ricercato numero 1 in Italia, Matteo Messina Denaro, in Brianza accadeva un altro episodio: nella vicina Cesano Maderno, a Villaggio Snia, i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore marocchino trovato in possesso di ben 150 palline di cocaina. C’è stato il processato per direttissima e la “preziosa risorsa” non è stata tradotta in carcere, ma condannata al semplice divieto di dimora nelle province di Monza e Milano!” A parlare, esprimendo la sua perplessità, è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, da sempre in prima linea contro lo spaccio nelle Groane.

Prosegue Cattaneo: “Hanno forse già liberalizzato la bamba? Oltre allo sdegno, rimane solo la speranza di poter contare su grandi donne e uomini in divisa che cercano, nonostante di tutto, di garantirci il più possibile sicurezza, ordine e serenità”.

(foto: Dante Cattaneo nel Parco delle Groane)

19012023