Dante Cattaneo a Napoli: “Onore a chi mantiene salde le proprie tradizioni e cultura”

NAPOLI – “Per i vicoli dei Quartieri Spagnoli con l’amica Carolina, la storica acquafrescaia di piazza Trieste e Trento che ci racconta aneddoti e curiosità della fantastica Napoli. Onore, invidia e rispetto per chi riesce, ancora oggi nel 2023, a mantenere saldi e infatti le proprie tradizioni, lingua e cultura”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che nei giorni scorsi ha visitato il capoluogo partenopeo. Senza rinunciare, dunque, ad una riflessione su cultura, storia e sulle tradizioni d’Italia.

(foto: Dante Cattaneo a Napoli con l’acquafrescaia di piazza Trento e Trieste, Carolina)

20012023