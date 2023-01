x x

SARONNO – E’ uscita di strada ed ha sfondato una recinzione e parte del muretto sottostante. Il riferimento va all’incidente avvenuto oggi pomeriggio tra via Varese e via Milano. L’impatto è avvenuto intorno alle 15 quando la vettura ha perso il controllo alla rotonda ed ha urtato la recinzione sfondandola. I residenti hanno dato l’allarme facendo convergere sul posto i soccorsi. Sono arrivati due pattuglie dei carabinieri ma soprattutto i soccorsi l’ambulanza del Sos Uboldo e l’automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al conducente dell’auto. Il 25enne ha riportato traumi e lesioni ed è stato portato poco prima delle 16 dopo quasi un’ora di cure sul posto all’ospedale di Legnano. Terminati i rilievi dei carabinieri è stata rimossa la vettura. Consistenti i danni alla recinzione.

