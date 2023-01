Anziana aggredita a Saronno, Dante le porta un mazzo di fiori

SARONNO – “Un pensiero speciale alla signora che mercoledì è stata aggredita e rapinata sotto casa a Saronno, mentre tornava a casa dal mercato. L’uomo, o meglio la bestia senza offesa per i nostri amici animali, l’ha aggredita con violenza, strappandole di dosso collane e orecchini e gettandola a terra. Facciamo giungere alla signora l’abbraccio di tutti noi! Non sei sola, siamo tutti con te”. Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, riguardo all’episodio che ha scosso i saronnesi, avvenuta a metà settimana a margine del mercato del mercoledì mattina. La pensionata, ultra ottantente, stava rincasando quando in via San Giuseppe era stata aggredita da un malvivente che voleva rapinarla.

Dante Cattaneo è molto moto anche a Saronno: ormai da anni in prima linea contro lo spaccio di droga nelle Groane che arrivano sino alla periferia saronnese.

