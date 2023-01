x x

SARONNO – Croce Rossa Italiana Saronno, sta cercando un giovane dai 18 ai 28 anni da inserire nel progetto di Servizio Civile Universale, offrendo un’opportunità formativa per dare supporto alle persone che più hanno bisogno.

Il periodo di Servizio Civile sarà di 12 mesi, e prevedrà 25 ore settimanali per 5 giorni alla settimana, il compenso che verrà fornito al futuro adempiente sarà di 444,30 euro mensili, cifra stabilita dal Dipartimento statale per le politiche giovanili.

Alla fine dell’esperienza, l’iter prevede il rilascio di un certificato di partecipazione, riconosciuto dalla maggioranza dei concorsi pubblici, il servizio civile è a tutti gli effetti un servizio che il giovane adempiente fornisce ad un organo della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico caso della Cri di Saronno, l’attività formativa si dividerà in: formazione generale della storia del servizio civile, e le attività pratiche concerneranno: la gestione del centralino e il trasporto sanitario non in emergenza, il tutto ovviamente dietro l’affiancamento dei volontari esperti.

La domanda di adesione scadrà il prossimo 10 febbraio alle 14, per ulteriori informazioni: tinyurl.com/CRI-Servizio-Civile

