SARONNO – A Saronno sabato 28 e domenica 29 gennaio sono andati in scena i campionati regionali cat. Allievi con gare di contorno junior promesse senior e master. Le specialità sono state il sabato salto in lungo e salto con l’asta e la domenica mattina i 60 metri piani e poi nel pomeriggio i 60 metri ostacoli. Al via di queste gare si sono presentati oltre 500 atleti provenienti da tutta la Lombardia e anche da alcune regioni limitrofe.

Le prestazioni sono state come sempre di buon livello, ma quello che si vuole sottolineare è che domenica mattina, durante la gara dei 60 metri piani, hanno gareggiato in assoluta inclusione ben 11 atleti tesserati Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabili Intelettivi e Eelazionali e sindrome di Down). Atletica OSA Saronno Liberta, società organizzatrice, già da qualche anno allena un gruppo di atleti Fisdir inseriti nelle categorie giovanili, e da un anno si è affiliata alle federazione disabili intellettivi. Osa Saronno, in collaborazione con il comitato provinciale e regionale Fidal, e Fisdirntende per questo 2023 portare avanti un progetto di inclusione nelle manifestazioni di atletica che si svolgeranno a Saronno, così di nuovo nel mese di febbraio Fisdir sarà presente con le sue categorie e i suoi atleti al Paladozio durante il campionato regionale indoor categoria cadetti.

Tornando alla cronaca, c’è da sottolineare la presenza di atleti come Chiara Zeni, campionessa C21 (sindrome di Down) ai Mondiali questa estate e lo scorso weekend, e primatista italiana di lungo indoor con 3,59 m, sempre a Saronno. Da citare anche Gianmaria Compassi, campione dei 400 nella scorsa stagione per la categoria Open maschile, oltre alla presenza di giovani atleti che in questa stagione cercheranno di dire la loro nel mondo dell’atletica.

Ci teniamo inoltre a sottolineare l’esordio e la presenza di Sofia Antonini, giovane atleta di casa che ha aperto l’attività agonistica della Osa Saronno per quello che riguarda Fisdir. Oltre a Sofia, infatti, sono ben altri 4 i giovani atleti che militano tra le fila societarie.

