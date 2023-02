SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno

Grande successo per il 13^ Meeting “Città di Saronno” dedicato agli atleti promozionali Fisdir e svoltosi domenica 29 gennaio alla piscina di Saronno.

Organizzato da Rari Nantes Saronno con la collaborazione di Saronno Servizi e il patrocinio del Comune di Saronno, ha visto la partecipazione di 122 atleti appartenenti a 13 squadre provenienti da tutta la Lombardia.

Le gare, iniziate alle 15, si sono susseguite senza problemi e intoppi grazie alla consueta presenza di un nutrito gruppo di volontari della Rari Nantes Saronno e hanno permesso agli atleti di gareggiare sui 25 e sui 50 di metri di tutti gli stili e nelle staffette.

Grande entusiasmo, felicità e allegria hanno caratterizzato il pomeriggio di gare fino alla festa delle premiazioni finali alle quali hanno partecipato l’assessore Gabriele Musarò, il presidente della Saronno Servizi Ssd Cesare Fusi e la vicepresidente della Fisdir Linda Casalini.

Vince la manifestazione la Phb Polisportiva Bergamasca, seguita da Aole Brescia e dalla Polisportiva Milanese 1979. Gli 11 nuotatori saronnesi hanno ottenuto il 7^ posto, dimostrando nelle proprie gare i progressi ottenuti.

Grande soddisfazione per i tecnici Daniele Spotti e Alessandro Fontanari e per tutta la società, dopo i difficili anni della pandemia che, soprattutto in questo settore, aveva fatto sentire i propri effetti. Ritrovata serenità, quindi, e grandi conferme di un movimento ormai punto di riferimento per lo sport accessibile a tutti.

