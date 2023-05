x x

SARONNO – Sul podio regionale Sofia Antonini, atleta saronnese Osa Saronno Libertas, che si è classificata seconda nel lancio del peso e nei 100 metri piani sabato 6 maggio, a Darfo Boario, durante i campionati regionali Fisdir (federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) per la categoria C21, riservata agli atleti con sindrome di Down.

La gara è stata l’esordio per la Osa Saronno nel circuito Fisdir, come spiega la sua allenatrice Carla Benzi: “Abbiamo iniziato ufficialmente l’attività agonistica con i nostri atleti, che sono 7 e tutti giovanissimi, solo a gennaio, per cui ci stiamo affacciando adesso alle gare vere e proprie.”



” L’approccio di Osa – continua -;è raro nelle manifestazioni Fisdir, dove la stragrande partecipazione è di società che fanno parte solo del mondo della disabilità, mentre noi facciamo atletica a ogni livello, dai Cas ai Master, proponendo quindi anche l’inclusione dei disabili, che si allenano al campo insieme a tutti gli altri in perfetto spirito di squadra seguiti da allenatori specializzati”.