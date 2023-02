SOLARO – L’albero di Anna Frank dell’istituto Luigi Pirandello di Solaro trova posto nelle immagini del nuovo libero di Matteo Corradini, “Per chi splende questo lume”.

Lo scrittore aveva incontrato gli studenti delle classi terze dell’istituto solarese lo scorso anno, proprio in occasione della giornata della memoria. Si era trattato di un evento interamente finanziato dal Comune, in cui lo scrittore Matteo Corradini ha guidato gli studenti attraverso le pagine del libro “Diario” di Anna Frank, frutto di una scrupolosa ricerca filologica, lessicale e letteraria; a prendere voce sarà una Anna contemporanea schietta e cristallina.

Proprio per non dimenticare, ogni anno la scuola pianifica l’installazione dell’albero in occasione della Giornata della Memoria, con letture e film sul delicato e importante tema della Shoah.

(in foto: l’albero di Anna Frank degli studenti della scuola Luigi Pirandello)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione