CARONNO PERTUSELLA / SOLARO – Ciclista investita a Caronno Pertusella: è successo ieri alle 15.15 nella zona periferica di via per Origgio. A restare ferita una donna di 27 anni, soccorsa da una ambulanza della Croce rossa caronnese, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi dell’incidente stradale.

A Solaro tamponamento fra due automobili: il sinistro si è verificato alle 15.40 lungo la Saronno-Monza, sul posto oltre alla polizia locale solarese è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Misinto: è stata soccorsa una ragazza di 26 anni, che ha comunque riportato solo lievi contusioni ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata.

02022023