GERENZANO – Sconcertate episodio qualche giorno fa al cimitero di via Fagnanella a Gerenzano: al funerale di una anziana quanso si è arrivati al momento della tumulazione della bara, ci si è resi contoi che la buca scavata non era grande abbastanza. Fra lo stupore generale, gli addetti hanno dovuto provare e riprovare diverse volte. Alla fine ce l’hanno fatta, faticosamente. I parenti della defunta uanno scritto al sindaco Stefania Castagnoli per riferire di quel che è successo ed il primo cittadino si è scusata a nome dell’Amministrazione civica, esprimendo il proprio rammarico ed assicurando che si andrà a fondo della vicenda.

(foto archivio: il cimitero di Gerenzano)

03022023