SARONNO – Ospedale, treni, politica comprensoriale. Tre esigenze della città di Saronno, tre battaglie – alcune annose – che Romana Dell’Erba ha preso in carico per portarle al soglio di Regione Lombardia.

Nel suo tour di ascolto del territorio, la candidata di Fratelli d’Italia al consiglio regionale nelle elezioni che si terranno il 12 e 13 gennaio è stata più volte nella città degli amaretti, protagonista di confronti e incontri. L’obiettivo sempre il medesimo di una campagna elettorale completamente votata ai cittadini: raccogliere le istanze di una provincia che non è solo Varese, Gallarate, Busto Arsizio e relativi problemi.

“Il tema dell’ospedale di Saronno è il primo di cui mi farò portavoce nelle sedi regionali in caso di elezione. Il presidio merita la stessa attenzione che viene dedicata agli altri dislocati in provincia, anche perché è una struttura che serve molto più che la semplice popolazione saronnese, in virtù della sua posizione. Alcuni reparti sono stati chiusi durante l’emergenza Covid e non hanno più riaperto: la prima cosa da fare è rendere reversibile questa decisione, mettendo allo stesso tempo mano alla mancanza di personale”.

I trasporti e il servizio ferroviario costituiscono un secondo tema, con un focus però dedicato a un problema – tra gli altri – emerso prepotentemente nel colloquio con singoli e associazioni: “È quello delle corse notturne – afferma la candidata-imprenditrice – Anche qui la pandemia ci ha messo lo zampino: dopo mezzanotte non ci sono più treni che arrivano a Saronno da Milano. Come possono i saronnesi godersi le opportunità della grande città se non hanno modo di raggiungerla anche con un mezzo pubblico? Perché costringerli a rinunciare o a utilizzare la propria auto, comprimendo la loro libertà e aumentando i loro rischi? Sento parlare troppo spesso a vuoto di sicurezza stradale: ci si riempie la bocca di buoni propositi e poi non si fa nulla per dare un’alternativa alle persone. Per tali motivi il ripristino di questo servizio essenziale deve essere una priorità”.

Il terzo punto è più generale, ma rimane una chiave di volta essenziale per ogni scelta amministrativa: “Il fatto che Saronno viva a cavallo tra tre province sembra un limite, più che una straordinaria opportunità. E questo è assurdo. La gente della città chiede da anni una politica comprensoriale vera, capace di coinvolgere tutte le istituzioni interessate e di dare quello sprint che manca in tanti campi. Solo un interlocutore può favorirla: è Regione Lombardia”.

