COGLIATE – Ladri in azione nel tardo pomeriggio domenicale a Cogliate: è successo in via Piave vicino al confine con Barlassina, dove i malviventi hanno preso di mira un appartamento condominiale al primo piano. In quel momento, attorno alle 19, non c’era in casa nessuno: hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione mettendo tutto a soqquadro. E ci sarebbe mancato poco che ci fosse un faccia a faccia con i padroni di casa, rientrati proprio in quei momenti. Per evitarlo i malviventi se ne sono andati in fretta: non sono riusciti a prendere molto anche se l’entità della refurtiva è ancora da valutare con precisione.

Ai proprietari dell’appartamento non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto ed informare le forze dell’ordine.

(foto archivio: un altro appartamento messo a soqquadro dai ladri, sempre nella zona)

06022023