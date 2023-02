CESANO MADERNO – Disco verde per le tratte B2 e C di Autostrada Pedemontana, che metteranno in collegamento Lentate sul Seveso, Cesano Maderno e da lì alla tangenziale est di Milano, ovvero la A51. Gli effetti positivi sul traffico in tutta la zona non dovrebbero mancare, e potrebbero cambiare anche i rapporti fra città vicine ma sinora tenute “lontane” da un sistema viario non ottimale, ad esempio completata l’opera in pochissimo si potrà andare da Saronno a Cesano Maderno, due località dalle dimensioni e caratteristiche simili.

In tutto per le opere di spenderanno 1.26 miliardi di euro, e si ipotizza che i lavori genereranno 2.500 posti di lavoro sia direttamente che attraverso l’indotto. Parte dei fondi saranno utilizzati a fini ambientali per realizzare parchi e giardini pubblici in zona (con 245 mila alberi piantumati su 137.5 ettari ed un valore di 41 milioni di euro, comprese una serie di barriere antirumore) e piste ciclabili.

Il contratto tra Pedemontana ed il consorzio di imprese che realizzerà le opere è stato siglato l’altro giorno.

(foto archivio)

08022023