SARONNO – “Si chiamano Liriodendri (Liriodendron tulipifera) e sono le essenze arboree scelte dall’Amministrazione saronnese e dall’agronomo incaricato, per abbellire a breve il tratto di via Frua compreso tra le vie Stoppani e Cristoforo Colombo, in sostituzione delle robinie malate e divenute pericolose per le cadute di rami avvenute soprattutto a seguito di eventi meteo”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito alle ultime novità del verde cittadino.

“I lavori di abbattimento delle piante presenti in via Frua inizieranno il 15 febbraio prossimo e, non appena saranno conclusi, con ogni probabilità la settimana successiva, si procederà all’allargamento dei tondelli e alla piantumazione delle nuove essenze arboree dalle foglie a forma quadrata e fiori a coppa, simili appunto a quelli dei tulipani.

La parte della via posta a nord di via Stoppani sarà oggetto di analoghe piantumazioni appena meglio definiti gli interventi previsti sui marciapiedi ed il numero di essenze da piantumare. Prosegue quindi l’impegno dell’Amministrazione per la valorizzazione del verde pubblico cittadino, attraverso la sostituzione di alberi morti o malati, e con la messa a dimora di nuove piante più resistenti alle malattie e più adatte anche ai notevoli cambiamenti climatici in corso ormai da anni”

