SARONNO – E’ stato il personale della Croce Rossa di Saronno a prestare le prime cure al 73enne che oggi, mercoledì 8 febbraio, è stato vittima di un incidente stradale in via Miola alle porte della Cassina Ferrara.

L’uomo stava pedalando in sella alla sua due ruote quando si è verificato l’impatto con una Volkswagen Polo. Il conducente della vettura si è subito fermato prestando le prime cure all’anziano fino a terra. Come detto, dopo la chiamata al numero unico delle emergenze, è arrivata la pattuglia della polizia locale e il personale sanitario della Croce Rossa di Saronno che ha prestato le prime cure all’anziano. Ad un primo riscontro le condizioni dell’uomo non sono sembrate gravi tanto che è stato portato al pronto soccorso in codice verde.

Gli agenti si sono occupati dei rilievi che serviranno per ricostruire dinamica e responsabilità.

(foto archivio)

