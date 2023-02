x x

GROANE – Droga nel Parco delle Groane, è stato arrestato un marocchino: quando ha visto arrivare gli agenti della polizia locale, nel pomeriggio dell’altro giorno, ha cercato di darsi alla fuga a piedi nella boscaglia ma è stato presto raggiunto, in territorio di Senago, e non ha neppure fatto in tempo a “liberarsi” dello stupefacente; è stato infatti trovato con 4 dosi di hascisc e 17 dosi di cocaina, aveva anche 400 euro in denaro contante, si ritiene provento dello smercio di droga; denaro per questo posto sotto sequestro al pari dello stupefacente.

C’è già stato, a Monza, anche il processo per direttissima: l’arresto è stato convalidato ed al nordafricano ha stato notificato il divieto di dimora a Senago ed il provvedimento dell’obbligo di firma.

(foto archivio)

16022023