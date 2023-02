Cesate, vandali scatenati alla scuola del Villaggio Ina

CESATE – Vandali scatenati, hanno preso di mira la scuola del Villaggi Ina di Cesate. Gli sconosciuti hanno danneggiato le fioriere esterne, che sono state rovesciate e rovinato i vetri all’ingresso, prendendoli di mira con il lancio di sassi. Un atto vandalico fine a sè stesso ed avvenuto in orario notturno. Si è adesso alla ricerca di eventuali testimoni per rintracciare i responsabili, che se individuati rischiano non solo di dover rifondere tutti i danni causati ma pure strascichi penali.

E’ stata presentata una denuncia contro ignoti e sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, che hanno anche eseguito un sopralluogo sul posto, in cerca di elementi utili alle indagini.

(foto archivio)

16022023