x x

SARONNO / LIMBIATE – Pedone investito nel tratto centrale di via Novara a Saronno: è successo oggi alle 18.30. Per soccorrere una giovane di 18 anni è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Saronno, per lievi contusioni.

Oggi alle 17.30 in corso Milano di Limbiate un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, che si sono scontrate. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche; si tratta di una ragazza di 22 anni e di un uomo di 49 anni, sono stati soccorsi da una ambulanza per lievi contusioni. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per i rilievi del sinistro.

In mattinata a Saronno era stato investito un ciclista.

(foto archivio: polizia locale in via Novara a Saronno)

17022023