SARONNO – Doppio intervento delle ambulanze nelle ultime ore nella zona ferroviaria in piazza Cadorna. Stamane alle 8.35 sono stati gli agenti della polizia ferroviaria a prestare i primi soccorsi ad un viaggiatore che si era sentito male all’interno dello scalo di “Saronno centro”. L’uomo, di 44 anni, è stato quindi affidato al personale della Croce rossa, subito giunta sul posto; le condizioni del paziente non sono apparse preoccupanti.

Ieri notte alle 22 sempre l’ambulanza della Croce rossa nelle vicinanze della stazione, in via Diaz, ha invece soccorso una donna di 62 anni; anche lei aveva accusato un malore. La paziente è stata trasportata all’ospedale cittadino, non è apparsa in pericolo di vita.

