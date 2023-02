x x

SARONNO – “Dopo un periodo complesso, ieri pomeriggio in Municipio si è tenuto un incontro tra il sindaco Augusto Airoldi e Giuseppe Gorla, amministratore della s.r.l. Saronno Città dei Beni comuni, proprietaria dell’area già Isotta Fraschini”

Così la nota dell’Amministrazione comunale che prosegue: “L’incontro, che si è svolto con la partecipazione del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, è iniziato con un momento di commosso raccoglimento in memoria di Angelo Proserpio, prematuramente scomparso, che si è speso sino all’ultimo per la rigenerazione di quest’area e a questo proposito aveva recentemente espresso il fermo desiderio di un incontro tra la proprietà dell’area, il sindaco ed il presidente del consiglio comunale a rappresentare sia l’Amministrazione che l’Assemblea elettiva cittadina.

L’iter preparatorio dell’attivazione delle bonifiche prosegue speditamente e si sono riannodati i fili per una fruttuosa collaborazione tra le parti, nella piena condivisione di raggiungere l’obiettivo di una trasformazione di questa area strategica per il futuro della città, che contemperi equamente gli interessi pubblici e privati e contempli l’insediamento a Saronno di una attività di altissima formazione.



Allo scopo, saranno organizzati al più presto incontri di confronto tra le parti ed i loro consulenti, per la stesura congiunta della documentazione necessaria per il perfezionamento del complesso iter amministrativo, che comprende anche passaggi in consiglio comunale. Il Comune di Saronno si avvarrà anche di una rafforzata, specifica, risorsa legale specialistica.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e concretezza ed è terminato con il rinvio ad una prossima riunione operativa.

