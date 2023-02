x x

SARONNO – Sono state le mascherine e le creatività dei bimbii i protagonisti del carnevale di Saronno che ancora una volta fa a meno dei carri allegorici. A non mancare invece è l’amarezza e le critiche per una scelta che in città è sempre stata al centro di un vivace dibattito

Per i piccoli e i piccolissimi il Carnevale ha proposto molto. L’antipasto era stato ieri in Villa Gianetti con l’amatissima gara di mascherine. Sono stati oltre 130 i bimbi che si sono presentati per il concorso organizzato dalla Proloco seguito da uno spettacolo di bolle di sapone.

Bolle di sapone anche oggi pomeriggio in piazza dove l’intrattenimento è stato affidato oltre che a un animatore ad un gruppo di samba, alla banda cittadina che si è sdoppiata creando anche il gruppo dei Crazy dogs. In piazza Avis e in piazza Libertà due installazioni a tema carnevale per i selfie. Presenti anche il sindaco Augusto Airoldi e il vicesindaco Laura Succi. Fotografatissimi Re Amaretto e Regina Granella negli abiti tradizionale come la loro corte. Tanti coriandoli, tanti costumi e tante risate.

Tante però anche le persone che hanno chiesto che fine avesse fatto la sfilata dei carri. Del resto in piazza erano presenti soprattutto famiglie per una festa che come l’anno scorso ha attirato soprattutto mamme, papà e bimbi piccoli.

Tutto si è svolto nel migliore dei modi anche grazie alla polizia locale che ha gestito al meglio due piccole emergenze. Nella piazza gremita di gente ad un certo punto intorno alle 16 i genitori hanno perso di vista il piccolo vestito da Darth Vader.

Immediato l’allarme lanciato alla polizia locale che per tutto il pomeriggio ha presidiato il centro con la protezione civile e con l’associazione nazionale carabinieri. Nel giro di pochi minuti il piccolo un po’ spaventato è stato ritrovato. Stesso copione pochi minuti più tardi per una ragazzina vestita da fata turchina. Anche lei si è allontanata di qualche passo dalla mamma e alcuni amichetti e si è persa. La mamma l’ha cercata e ritrovata rapidamente facendo rientrare l’allarme lanciato alla polizia locale.

