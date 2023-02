x x

SARONNO CARONNO PERTUSELLA COGLIATE Oggi, sabato 25 febbraio, si conclude il Carnevale 2023. Diversi sono gli eventi realizzati nel comprensorio per dare l’opportunità a grandi e piccoli di festeggiare insieme.

Qui la diretta de ilSaronno che con Lucrazia Musetti a Cogliate e Diego Melis a Caronno racconterà le diverse iniziative.

Momento clou ovviamente sabato 25 febbraio in piazza Libertà dalle 15 sarà proposto il Carnevale Brasiliano con giocolieri, clown, maghi e tanta musica. Ci saranno delle maschere giganti in giro per il centro storico e anche la presenza di Re Amaretto e Regina Granella le maschere di Saronno. Ad arricchiere la proposta anche il corpo musicale cittadino e stand di trucchi per i bimbi.

Sarà presente anche la Croce Rossa con un gonfiabile (Scivolo Draghetto) e una golosa merenda.

