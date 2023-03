x x

SARONNO – “Con una variazione di bilancio che ammonta a 300.000 euro e che è tra le altre all’ordine del giorno del consiglio comunale di ieri sera, l’Amministrazione comunale si pone l’obiettivo di riqualificare le aree verdi cittadine e quelle dei parchi, inclusi giochi e arredi. Molte attrezzature sono infatti vecchie o non più sicure, e quindi sono state rimosse, così come è accaduto recentemente in via San Solutore”. Così una nota dell’Amministrazione comunale saronnese.

I sopralluoghi del Nucleo verde

Il “Nucleo verde” del Comune di Saronno ha in corso sopralluoghi nei vari parchi per verificarne lo stato e ha richiesto preventivi per la sostituzione dei giochi mancanti. Il loro acquisto va nell’ottica di riqualificazione dei parchi avviata lo scorso anno con il verde e con il posizionamento di ben 60 telecamere di videosorveglianza, anch’esse fondamentali per la sicurezza di queste aree e dei loro fruitori, nonché delle piante e degli arredi che sono purtroppo spesso oggetto di vandalismi.

