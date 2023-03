x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Hanno preso il via al nido Comunale i corsi di inglese finanziati dall’amministrazione comunale. Il Comune di Solaro sostiene per l’asilo nido Il Girasole il corso della scuola di inglese Net New English Teaching, sede di Caronno Pertusella, rivolto ai bimbi più grandicelli tra gli iscritti.

Il corso, presentato ai genitori a febbraio alla presenza dell’insegnante di inglese, è gratuito per le famiglie, in quanto tutti i costi sono a

carico dell’amministrazione comunale. Ed è stato molto bene accolto, considerata l’adesione volontaria di ben 21 bambini su 22.

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di fornire ai bimbi del nido un’opportunità in più, arricchendo le numerose esperienze che già vivono all’interno della struttura. Supportando i costi, l’Amministrazione Comunale ha voluto evitare che l’aspetto economico potesse rappresentare un limite, di fronte ad un’importante occasione di apprendimento da aprire il più possibile a tutti.

Serena Nasta, consigliera comunale con delega alle Politiche dell’Infanzia: “Numerosi studi evidenziano che i bimbi piccoli sono naturalmente predisposti nei confronti delle lingue straniere e che quanto prima vengono esposti a suoni e parole di un’altra lingua meglio è. Abbiamo quindi pensato di sperimentare un corso di inglese già al nido per dare a tutti i bambini frequentanti questa opportunità, naturalmente con una modalità professionale ma anche giocosa quale è quella utilizzata dalla scuola di inglese Net. Si tratta di una sperimentazione che, se avrà un buon riscontro, verrà riproposta anche negli anni a venire. Siamo lieti dell’alto numero di adesioni ricevute e ci auguriamo che le famiglie siano soddisfatte di questa opportunità.“

