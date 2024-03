Solaro

SOLARO – L’asilo nido Il girasole organizza un corso gratuito di massaggio infantile rivolto alle famiglie con bambini di età compresa fra uno e sette mesi. Il corso sarà suddiviso in cinque diversi momenti, il 16 e 23 marzo ed il 6, 13 e 20 aprile, e sarà ospitato nelle sale della struttura di via San Quirico.

Si segnala che al momento l’ingresso al nido è stato temporaneamente spostato in via Cinque Giornate. L’evento è organizzato da Il Girasole in collaborazione con Comuni Insieme ed il Comune di Solaro.

In ogni incontro saranno previsti sia il massaggio vero e proprio sia attimi di confronto e di condivisione delle esperienze tra neo genitori. Il massaggio è infatti un efficace strumento che mamme e papà possono apprendere per rafforzare il legame di attaccamento con il proprio figlio e promuovere il suo rilassamento.

Il corso è gratuito e per iscriversi è sufficiente scrivere a nido.ilgirasole@comuni- insieme.mi.it oppure telefonare a 3384933988.

Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia: «La struttura Il Girasole è un punto d’eccellenza del nostro territorio. Durante l’anno vengono promosse tantissime iniziative dedicate a bambini e famiglie, dai laboratori ai corsi. Come Amministrazione Comunale sosteniamo tali attività, lo vediamo come un modo per accogliere sin dalla nascita i nuovi solaresi e anche per agevolare il ruolo e la socialità dei genitori in un momento così particolare delle loro vite».

(foto archivio)