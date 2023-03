Cogliate in lutto per la scomparsa di Paolino fotografo

Nel 2022 aveva ricevuto la benemerenza cittadina

COGLIATE – “All’età di 93 anni ci lascia il nostro concittadino Paolo Basilico conosciuto da tutti come Paolino fotografo. L’ intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore ringraziando Paolo per il lavoro svolto in tutti questi anni per Cogliate”. Così una nota dell’Amministrazione comunale cogliatese, riguardo alla scomparsa del concittadino, avvenuta ieri.

“Vogliamo ricordarlo con questa foto scattata in occasione della consegna del Gelso d’oro del 2022” rilevano dal Comune.

In tanti anni Paolino ha documentato con la sua macchina fotografica tantissimi momenti della vita del paese e dei suoi cittadini.

(foto: Paolo Basilico, conosciuto da tutti come Paolino fotografo)

