SARONNO – Dal 15 al 22 marzo tutti i film e le rassegne che trovate al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Dal 16 al 20 marzo l’attesissimo SHAZAM! LA FURIA DEGLI DEI Zachary Levi realizza il sogno di quando era bambino e leggeva i fumetti immaginando di essere uno di loro, un super eroe. In questo sequel il protagonista prende consapevolezza di sé e dei propri poteri tanto da dubitarne, in nostro eroe riuscirà a vincere le insicurezze? “Chiunque può essere degno, se ne ha l’occasione. E ora combatti per la tua famiglia, combatti per il mondo”. In sala:

Giovedì 16 ore 18:15

Venerdì 17 ore 21:00

Sabato 18 ore 17:30 e 21:00

Domenica 19 ore 15:00, 17:30 e 21:00

Lunedì 20 ore 21:00

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – dal 17 al 22 marzo WHAT’S LOVE? (What’s Love Got to Do with It?) – Una divertente, commovente e tumultuosa celebrazione dell’amore in tutte le sue molteplici forme.

Venerdì 17 ore 21:00

Sabato 18 ore 17:30 e 21:00

Domenica 19 ore 15:00 e 21:00

Per la rassegna L’Opera al cinema, mercoledì 22 marzo alle ore 20.15, TURANDOT in diretta dal Royal Opera House. A Pechino, al tempo delle favole, vive Turandot, bellissima principessa dal cuore di ghiaccio. Molti principi chiedono la sua mano, ma la principessa sottopone tutti ad una terribile prova: se non risolvono tre enigmi difficilissimi, il boia taglia loro la testa. Ore 19.15 incontro di introduzione all’opera.

—————-

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO – Una strana lepre con piedi da pollo si mette in viaggio con gli amici tartaruga e puzzola per fermare un nemico che minaccia l’esistenza del loro regno. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 18 Marzo ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 19 Marzo ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

——————————–

Appuntamenti con la rassegna CINEFORUM:

Il prossimo film: SETTEMBRE dalla regia di Giulia Steigerwalt, un racconto corale che esplora le relazioni umane, la nostra natura più profonda, la ricerca di un contatto più autentico tra le persone.

al Cinema Silvio Pellico: Martedì 21 ore 20.45, Mercoledì 22 ore 21.00 e Giovedì 23 marzo ore 15.30 – 21.00

al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 22 ore 15.30 (variazione di sala – spettacolo serale al Silvio Pellico)

——————————–

