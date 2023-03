x x

SARONNO – Da rubare non c’era molto, visto che la proprietà cerca di non lasciare niente di valore per evitare proprio questo tipo di problemi ma i ladri o forse il ladro ha preso di mira la sala di piazza Prealpi per due volte.

La sala situata accanto alla parrocchia della Sacra Famiglia, di proprietà della comunità pastorale ma gestita dalla Mastercine, è stata depredata 2 volte in meno di dieci giorni. A scoprire il furto sempre l’addetto delle pulizie al suo arrivo al mattino.

Il primo colpo lo scorso 5 marzo: nelle prime ore del mattino i ladri hanno danneggiato la porta antipanico e sono riusciti ad entrare. Hanno messo sottosopra il bar e sono riusciti a prendere il poco contante in cassa. La proprietà ha subito sistemato i danni in modo da garantire l’apertura. Lo scorso 12 marzo una nuova incursione: anche in questo caso notturna dopo mezzanotte. Tanto disordine tanti danni anche questo blitz. Tanto lavoro da parte della proprietà per garantire il completo ripristino degli spazi. Nessun disagio o problema per gli spettatori che quasi non si sono accorti delle avvenute effrazioni.

E’ stata sporta denuncia e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Facile pensare un legame con il furto mettere a segno ai danni del centro giovanile Ronchi nella notte tra sabato e domenica e con quelli che nelle ultime settimane sono stati realizzati ai danni degli oratori cittadini.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione