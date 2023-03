x x

UBOLDO – “E’ davvero incredibile e triste il destino che ci vede costretti, dopo pochi giorni dal saluto a Giulio (Oliva ndr), a onorare un altro capitano del Taron che ci ha lasciati”.

Inizia così il ricordo condiviso sulla pagina del Palio di Uboldo dagli uboldesi ceh tengono viva questa passione e tradizione.

“Ci stringiamo alla famiglia e alla Contrada Taron che piange oggi Enrico Santin, capitano del Taron dal 1980 al 1982 con piazzamenti di tutto rispetto: secondo, terzo e primo nel 1982 davanti a San Cosma, Bell e Lazzarett. In tre edizioni di Palio ha collezionato 2298 punti, è nono nella classifica assoluta dei capitani, secondo in quella del Taron. Lo abbiamo conosciuto anche alla ripresa del Palio quando ha fatto il consigliere e poi è sempre stato affezionato al Palio. Ha sfidato Teodoro Filippini, Luciano Anderboni che lo hanno preceduto lassù: insieme a loro e Giulio siamo convinti che il prossimo 10 giugno sarete insieme a vederci in piazza!

(foto: dalla pagina Facebook)

17032023