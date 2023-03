x x

SARONNO – “In che mondo viviamo”: se l’è chiesto sui social una mamma saronnese, qualche giorno fa, suscitando parecchio dibattito ed i commenti sdegnati di molte concittadine. Cos’era successo? Al parchetto comunale di via Biffi, una area verde dove molte mamme e nonni portano i bambini a giocare, qualcuno ha derubato proprio… una bambina. E’ bastato un attimo di distrazione, ed il giubbotto rosa appoggiato a due passi da dove la bimba stava giocando, è svanito nel nulla. Alla diretta interessata ed alla mamma non è rimasto altro che prenderne atto, nessuno ha visto in azione il ladruncolo.

Si è ora in cerca di eventuali testimoni.

(foto: il parchetto di via Biffi accanto allo stadio)

