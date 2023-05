Baseball, i Bulls Rescaldina approdano… in serie A

RESCALDINA – I Bulls Rescaldina approdano nella massima serie di baseball. “Per prima volta un giocatore del nostro vivaio ha debuttato nel campionato di Serie A di baseball” riferiscono i dirgenti del club. Il riferimento va a Federico Procopio, in prestito a Senago, ha fatto il suo esordio giocando due partite contro Brescia (entrambe vinte con i punteggi di 7-2 e 7-3).

Federico ha giocato entrambi gli incontri nel ruolo di terza base, sfoderando ottime assistenze in difesa. Bilancio positivo anche in fase offensiva dove ha collezionato 2 valide (un doppio e un singolo) e due Rbi. Dalla viva voce del protagonista: “Quando ho ricevuto la convocazione ero molto emozionato, stare in un ambiente con un livello così alto non è da tutti i giorni, figuriamoci giocare 2 partite. C’è stato un momento prima dell’esordio molto da film, ero seduto in panchina e osservavo il campo, mille pensieri in testa, mille voci, ma 3, 2, 1… “In campo squadra!”, e da quel momento welcome in the big leagues!”

(foto Bulls/Alex Bandini Photography: Federico Procopio)

23052023