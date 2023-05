Softball A2, le “saronnesi” Bulls Rescaldina perdono col New Bollate

x x

BOLLATE – Continua spedita la corsa del New Bollate. Due vittorie oggi sul campo di Ospiate contro Bulls Rescaldina, che per l’occasione sulla carta giocavano in casa: 0-5 e 5-9.

Le Bulls Rescaldina sono in questa stagione molto “saronnesi” perchè solitamente disputano gli incontri interni sul diamante saronnese di via De Sanctis, grazie alla disponibilità e collaborazione della società di casa, l’Inox Team Saronno. Ma in questa occasione, a fronte delle incerte condizioni meteorologiche, la scelta è stata quella di giocare sul campo delle bollatesi, che sono fra le principali candidato per il salto di categoria.

(foto di gruppo per il New Bollate oggi vincente contro le Bulls Rescaldina)

14052023