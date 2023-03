x x

SARONNO – In attesa di predisporre la gara per la stipula di un nuovo contratto, visto che quello attuale è scaduto un anno fa, ossia il 31 marzo 2022, l’Amministrazione ha prolungato l’autorizzazione alla società Argenta di Reggio Emilia che si occupa dei distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti di ristoro all’interno degli edifici comunali.

La determinazione risale allo scorso 14 marzo e spiega come il precedente accordo attivato il primo aprire 2019 prevedesse tra le altre cose un rimborso economico (2.600 euro) per il Comune per le postazioni occupate e soprattutto l’impegno per la durata del servizio a non praticare aumenti di prezzo dei prodotti erogati e consumati. La scadenza prevista era il 31 marzo 2022.

Ora l’Amministrazione con la determinazione ha, anche alla luce del rispetto delle condizioni contrattuali e della disponibilità dell’azienda, prolungato il servizio, alle medesime condizioni economico fino al prossimo 30 settembre in modo da predisporre una gara per il nuovo contratto.

