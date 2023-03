x x

CARONNO PERTUSELLA – Per le giornata del Fai porte aperte al museo Onda Rossa di corso della Vittoria. Ad accompagnare i visitatori saranno gli apprendisti ciceroni del Liceo GB Grassi di Saronno

Nel 2015, Pierantonio Giussani trasforma uno storico calzaturificio, ormai dismesso, in uno spazio museale per raccogliere la sua collezione di prestigiose automobili: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini e molto altro. L’ obiettivo di questo progetto è quello di raccontare l’inventiva, la creatività e la tecnologia artigianale, tipiche degli anni d’oro del made in Italy. All’interno del museo si trovano anche progetti, disegni ed elaborati che testimoniano la vivacità produttiva del settore automobilistico italiano.

Sabato 25 e domenica 26 marzo percorso di visita proposto nell’ambito delle giornate aperte del Fai toccherà la sezione dedicata al modellismo d’arte, l’attività di progettazione e costruzione di vetture, da pista e sportive, uniche al mondo e la visione di alcune tra le oltre 35 automobili esposte nel museo, tra cui: una Dydo, vettura totalmente artigianale con un sistema di propulsione elettrica e ad idrogeno. Una Ferrari 330 gt 2 + 2 1^ serie del 1964 una Ferrari Testarossa, 2^ serie, del 1986 una Ferrari 612 Scaglietti del 2004, di colore grigio ingrid. Un’ Alfa Romeo Duetto del 1998, auto leggendaria, disegnata, come le altre citate da Pininfarina La Torpedo 2800 “Alcinoo” di Re Vittorio Emanuele III e la Jaguar Mark7 del 1952 appartenuta alla regina Elisabetta.

Il museo Onda Rossa sarà aperto sabato 25 marzo dalle 10 alle 18 ( ultima visita alle 17) e domenica 26 marzo dalle 10 alle 17 (ultima visita alle 16.30).

Domenica alle 17, i soli iscritti Fai potranno prenotarsi per partecipare all’evento “Gigi Villoresi – Un’eccellenza italiana”,” raccontato da Valerio Villoresi, che comprende brani recitati e aneddoti sull’affascinante mondo delle gare automobilistiche di inizio novecento e sulla vita dei suoi protagonisti.

Per prenotarsi è possibile seguire il link.

