x x

UBOLDO – Code e rallentamenti ieri mattina in via 4 novembre ad Uboldo, e nell’intero comparto, per l’incidente avvenuto poco dopo le 7. Secondo quando raccontato da alcuni testimoni e in base a quanto emerso dai primi rilievi l’impatto ha coinvolto una Bmw proveniente da Saronno e uno scooter che arrivava dalla direzione opposta. L’auto aveva avviato una manovra di svolta in via Spinelli. L’impatto ha fatto finire a terra il 44enne alla guida del mezzo a due ruote. Il conducente dell’auto si è fermato e con alcuni automobilisti di passaggio e ha dato l’allarme.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che ha prestato le prime cure all’uomo trasferito in codice giallo all’ospedale di Legnano. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno effettuato i rilievi per determinare le responsabilità del sinistro mentre la polizia locale ha cercato di deviare il traffico particolarmente intenso visto l’orario di punta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione