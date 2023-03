x x

CERIANO LAGHETTO – Non solo ha vandalizzato e spostato il maxi carciofo in polistirolo simbolo della sagra in programma nel weekend nella frazione di Dal Pozzo ma si è anche vantato mentre l’amico lo riprendeva, complimentandosi, in una storia su Instagram.

E’ quanto accaduto alle prime ore di giovedì a Ceriano Laghetto dove nel weekend è in programma la settima Sagra del Carciofo un evento molto apprezzato che vede anche la presenza di una delegazione arrivata da Niscemi.

Per “pubblicizzare” l’evento è stato realizzato una maxi carciofo in polistirolo che oggi è posizionato alla rotonda tra Saronno e Ceriano Laghetto. In attesa del posizionamento ufficiale era stato messo davanti alle scuole in un’aiuola così da incuriosire e divertire i bimbi.

Purtroppo però ha attirato l’attenzione anche di due ragazzi che giovedì mattina alle 4 sono stati protagonisti del vandalismo. Il maxi carciofo, alto ma decisamente leggero, è stato danneggiato (si vedono chiaramente alcune foglie rotte) e poi spostato sulla vicina rotonda. Una “performance” o per meglio dire un vero e proprio vandalismo che è stato condiviso sui social, su Instagram con una storia in cui si vede il vandalo far rotolare e lanciare il maxi carciofo. Il vandalismo risale alle 4 del mattino e alle 7 il vicesindaco Dante Cattaneo era stato avvisato dell’accaduto e poco dopo è spuntata la storia.

Proprio dall’assessore alla Sicurezza Cattaneo arriva, sempre a mezzo social, un invito all’autore del gesto: “Speriamo che stasera all’apertura sia presente colui che ha vandalizzato il carciofone per chiedere scusa agli amici siciliani di questo insulso gesto”. Anche perchè ovviamente il carciofo è stato subito recuperato e riposizionato in modo da promuovere la sagra.

QUI IL PROGRAMMA DELLA SAGRA

