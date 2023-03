x x

ROVELLO PORRO – Vigili del fuoco in azione oggi, sabato 25 marzo, in via Vittorio Veneto. I pompieri hanno domato un’incendio in una villetta: le cause non sono state ancora chiarite ma tra le certezze il fatto che il fuoco abbia avvolto prima il tetto. Al momento non risulta l’intervento di mezzi di soccorso sanitario quindi nessun intossicato o ferito.

Massiccia, e attivata dalle chiamate dei residenti della zona, la mobilitazione dei pompieri che sono accorsi con diversi mezzi arrivati oltre che dal comando di Saronno anche da altri distaccamenti delle province di Varese, Como e Monza Brianza. Presenti diverse autopompe ed autoscale visto che i vigili del fuoco hanno iniziato ad attaccare l’incendio dall’alto. Malgrado l’impegno e i tanti mezzi l’incendio ha provocato diversi danni all’abitazione.

Grande allarme anche nel comprensorio dove complice il cielo terso e la bella giornata di sole la colonna di fumo bianca è stata visibile tra Saronno e Rovellasca.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice Chiara)