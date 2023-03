x x

SARONNO – Un invito ai saronnesi a partecipare all’inaugurazione della nuova sede “viola” di Obiettivo Saronno che “cade” in concomitanza con un altra ricorrenza. In una nota gli attivisti spiegano come “‘associazione politico culturale Obiettivo Saronno tra due mesi compirà i suoi primi quattro anni. Durante questo periodo di tempo abbiamo incontrato tante persone che amano Saronno e vorrebbero vedere un vero cambiamento in città, abbiamo partecipato alle elezioni amministrative del 2020 ottenendo il 13% dei voti e, senza essere sostenuti da nessun partito, siamo stati la lista che ha avuto più preferenze personali”

“I momenti più belli per la nostra associazione sono sempre quelli in cui si incontrano le persone: per questo motivo abbiamo deciso di aggiungere un nuovo mattone nella storia di Obiettivo Saronno; abbiamo voluto fortemente un luogo per le nostre riunioni e per incontrare i cittadini, una sede per Obiettivo Saronno aperta il più possibile a tutte le associazioni e ai singoli cittadini che desiderano partecipare alla vita politica e sociale della nostra città. Vogliamo che non sia solo la sede di una lista civica ma un contenitore aperto in cui ogni Saronnese può sentirsi a casa; ad esempio, da qualche giorno alcuni ragazzi, anche non iscritti all’associazione, si stanno ritrovando per studiare nella nostra sede Viola e questo deve essere lo spirito che regna in questo luogo: incontro, scambio e opportunità”

Da queste considerazioni l’invito: “Invitiamo perciò tutti i cittadini all’inaugurazione della nostra sede in via Garibaldi 50, domenica 2 aprile alle 16: tra un rinfresco e una chiacchierata sarà l’occasione per scoprire lo spazio e stare insieme; per chi vorrà sarà anche possibile iscriversi all’associazione per partecipare attivamente e sostenere le nostre iniziative”

