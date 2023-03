x x

SARONNO – “I saronnesi si trovano ad affrontare una situazione imbarazzante: la nuova scuola Rodari, che avrebbe dovuto essere costruita entro il 2024 con i finanziamenti vinti dall’amministrazione Fagioli, ora sembra essere in una situazione di stallo, con costi raddoppiati e una disponibilità prevista tra diversi anni”

Inizia così la dura nota firmata dalla segreteria politica della Lega di Saronno in merito all’accensione del mutuo per la realizzazione delle nuova scuola Rodari.

“Il progetto originale dell’amministrazione Fagioli, che aveva vinto un bando da 4 milioni di euro, sarebbe stato sufficiente per costruire la nuova scuola, ma l’amministrazione Airoldi per capricci politici ha deciso di modificarlo, causando la perdita del finanziamento statale. Grazie a tutto questo, per realizzare il nuovo costoso progetto da 9 milioni, l’amministrazione Airoldi dovrà accendere un mutuo aggiuntivo da 2,2 milioni di euro, portando il costo totale oltre gli 11 milioni.

Nonostante la situazione contingente, non possiamo accettare che l’amministrazione Airoldi giustifichi questa spesa eccessiva come inevitabile a causa dei rialzi dei costi dei materiali. È evidente che la modifica del progetto ha causato un ritardo nella costruzione della scuola, portando a ulteriori costi e sprechi di tempo.

È inaccettabile che la città debba affrontare una situazione del genere, con una nuova scuola che costerà il doppio di quanto previsto e non sarà disponibile prima del 2026: l’amministrazione Airoldi deve assumersi la responsabilità della situazione attuale e fornire spiegazioni chiare ai cittadini.

Se finalmente si dovesse riuscire a realizzare la Nuova Rodari, come può questa Amministrazione definirlo un successo politico o amministrativo? Come si può giustificare la spesa eccessiva e i ritardi nella costruzione di una nuova scuola, affermando che la nuova Rodari sarà una delle quattro migliori nuove scuole della Lombardia? L’amministrazione Airoldi, come sempre, deve essere più trasparente e responsabile nella gestione di questa vicenda: la città ha bisogno di una nuova scuola Rodari, ma non a qualsiasi costo.

Invitiamo l’amministrazione ad assumere le giuste decisioni per il bene dei cittadini”

30032023