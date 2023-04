x x

GORLA MINORE – Una partita molto combattuta ed accesa quella che si è disputata nel pomeriggio di questa prima domenica di aprile tra i padroni di casa del Gorla Minore e la Pro Juventute.

La squadra di casa riesce a vincere, se pur con difficoltà, per 2-1 sugli avversari grazie alla doppietta di Moretta che regala tre punti molto importanti che permettono di stare a soli due punti in classifica dalla capolista Nuova Abbiate lasciando la battaglia per il primo posto ancora aperta.

Risultato diverso per la Pro Juve che, nonostante una buona prestazione, trova una sconfitta contro una squadra in gran forma. Gli ospiti, oltre con la sconfitta, tornano a casa anche con l’espulsione del dirigente accompagnatore Stefanini e un’ammenda per l’allenatore in seconda Abbruzzese dopo delle proteste per alcune decisioni arbitrali.

Aldo Falgares

ASD PRO JUVENTUTE – ASD GORLA MINORE 2-1

Asd PRO JUVENTUTE: Caruana, Soldi, Gallo, Venegoni, Geron, Reda M. (12′ st Manini), Anafllouss, Flores, Colombo (8′ st Reda S), Bergomi, Secchieri (45′ st Falcone). A disposizione: Camillo, Panaia, Crespi, Meloni, Reda S. All: Casati.

asd GORLA MINORE: Bianchi, Bacchiega, Camatta, Ofieroho, Azimonti, Schulz (40′ st Bernardi), Moretta, Pasotti, Malatesta (18′ st Gallone), Bovolenta. A disposizione: Sarati, Maneggia, Tonelli, Bertuzzo, Bosotti, Barbagli, Martino. All: Viceconti.