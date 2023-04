x x

SARONNO – Non una ma ben due ninna nanne con tutte le immagini di Pasqua, dalle campane al coniglietto fino al cioccolato sono state inviate e realizzato dal saronnese Luca Brenna.

Il suono della campane riecheggia gioioso

Donando alla Pasqua un tono festoso

Annunciando che è Risorto Gesù Signore

E Riempiendo di speranza il nostro cuore

E le nostre vite con contagiosa felicità

Da condividere con tutta quanta l’umanità.

Felice Santa Pasqua di Risurrezione!

Ninna nanna del coniglietto pasquale

Che ci augura un riposo niente male

Avvolgendoci in un magico incarto dorato

Per cullarci con attenzione e tenerezza

Colmando i nostri sogni di dolcezza

E Riempiendoli con tanto tanto cioccolato!

Luca Brenna è noto ormai da diversi anni in città per la sua produzione di ninna nanne. Iniziato con gli amici di sempre, ai tempi delle prime promozioni degli sms gratis sui telefonini, il rito delle ninna nanne del Prenna è ormai un modo “saronnese” per raccontare e condividere momenti della vita cittadina ma anche fatti nazionali.

