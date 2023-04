x x

SARONNO – Taglio del nastro ieri mattina per l’unità mobile allestita da Lilt in piazza Libertà che permetterà in tre giorni di eseguire 120 visite di prevenzione del tumore al seno.

“Non c’è niente di più gratificante che vedere gli sforzi di mesi di lavoro coronati dal successo dell’inaugurazione di un evento tanto atteso – il commento degli organizzatori – Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro evento Senologia al Centro a Saronno è operativo grazie all’immensa dedizione di coloro che hanno lavorato a questo progetto”.

Si è trattato di un vero e proprio gioco di squadra: “Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo grande successo: i nostri sponsor Aurobindo e Ag Generali Saronno San Giuseppe che hanno creduto nella nostra missione e ci hanno sostenuto in ogni passo del percorso; i medici, che hanno lavorato instancabilmente per garantire la migliore assistenza ai nostri pazienti; i volontari, che hanno dedicato il loro tempo e la loro energia a rendere l’esperienza dei visitatori il più piacevole possibile; LILT Saronno che ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo evento; Città di Saronno, che ci ha accolto a braccia aperte e ci ha dato la possibilità di realizzare il nostro sogno. Siamo profondamente grati per il calore e l’affetto che abbiamo ricevuto da questa comunità e speriamo di continuare a lavorare insieme per il bene della salute di tutti”.”

Il taglio del nastro dell’evento di Senologia al Centro di Saronno è stato “un momento di grande emozione e gratitudine”.

