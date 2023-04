x x

LIMBIATE – Niente da fare per il Comune di Limbiate, che si era rivolto al Tar – il tribunale amministrativo della Lombardia – per contestare la collocazione di alcuni ripetitori per telefonino vicino alle scuole. Il Comune non ne aveva autorizzato l’installazione. Per il Tar si sarebbe andati oltre alle competenze dell’Amministrazione civica. Secondo la quale, in base al regolamento comunale, tali impianti non possono trovare posto a meno di 75 metri dalle scuole. Ma per il tribunale il Comune non può porre tali limitazioni.

La vicenda era scaturita a fronte del no del Comune alla richiesta di una società del srttore a posizionare un impianto a Mombello.

