CISLAGO – Furto della bici di un bambino: è successo l’altro giorno in via Carducci a Cislago, i famigliari del bimbo hanno lanciato un appello sui social perchè tutti diano il contributo a ritrovarla, appello al quale si unisce anche la redazione de ilSaronno.

“In via Carducci è stata rubata una bicicletta come da foto. Stiamo guardando le telecamere nel vicinato intanto chi dovesse trovarla in giro se gentilmente mi contatta oppure se chi l’ ha rubata volesse riportarla prima della denuncia alle forze dell’ordine… grazie”. La speranza è che la bicicletta possa dunque ritornare al proprietario.

(foto: la bicicletta da bambino che è stata rubata in via Carducci a Cislago)

27042023