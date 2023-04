x x

SARONNO – Torna la Notte bianca a Saronno ma “non hanno controllato le date?” Se lo chiede il vicesindaco della confinante Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo: per sabato 1 luglio, data prevista per l’evento saronnese, era ed è infatti già programmata la Notte bianca di Ceriano Laghetto, e non è una novità considerando che quest’anno si tratta della tredicesima edizione.

“Pessima la scelta di data di Saronno, proprio in concomitanza” dice Cattaneo da Ceriano. Il rischio, evidentemente, è che questa “sovrapposizione” danneggi entrambi gli appuntamenti dimezzando le presenze. Quello di Ceriano è un appuntamento ormai consolidato ed al quale l’estate scorsa hanno partecipato 5.000 persone (è una delle più gettonate in tutta la zona, l’anno scorso con oltre 30 eventi diversi), molti anche da Saronno visto che nel paese vicino ci si arriva facilmente, volendo anche a piedi o in bicicletta. Nei giorni scorsi il Comune ha annunciato il ritorno della Notte bianca saronnese dopo le tante polemiche dell’anno scorso per la mancata organizzazione della manifestazione.

(foto: una immagine della Notte bianca di Ceriano Laghetto)

