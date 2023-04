x x

CERIANO LAGHETTO- Nella 29′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel girone B, il Ceriano Laghetto ospita in casa l’Albate HF Calcio in un match che al triplice fischio segna il risultato di 2 a 2, con la squadra di casa che spreca una clamorosa chance per vincere già oggi il campionato.



Parte bene il Ceriano Laghetto, che passa in vantaggio con la rete siglata da Menegon su grande cross di Cossa. Dopodiché la squadra ospite si porta in avanti alla ricerca del pari, che trova il pareggio sfruttando un errore difensivo della squadra di Mister Motta e Celpica segna. Si riporta in vantaggio, in seguito, la squadra di casa con un calcio di punizione tirato alla perfezione da Troiano. Al 96′ l’Albate riesce a trovare la rete del pari, a tempo ormai scaduto, spegnendo la gioia del pubblico di casa.



Con questo risultato il Ceriano Laghetto rimanda a settimana prossima, ovvero l’ultima giornata del campionato per proclamarsi vincitore del campionato e salire in Promozione. Invece, l’Albate sale a 15 punti in 15′ posizione.

